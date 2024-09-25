Україна легітимно обороняє свою територію, - президент Словаччини

Україна легітимно обороняє свою територію від російських окупантів. Її методи захисту відповідають Статуту ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Словаччини Петера Пеллегріні на Генасамблеї ООН.
Він зазначив, що війна Росії проти України триває "у безпосередній близькості від Словаччини". І причиною є агресія Москви, яка порушила такі принципи міжнародного права, як суверенітет та територіальна цілісність.
"Слід нагадати, що наш сусід - Україна - легітимно обороняє свою територію та свій народ відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН", - додав словацький лідер.
За словами Пеллегріні, війна не лише руйнує життя, інфраструктуру та майбутнє українців, а й "не приносить користі" росіянам.
Президент наголосив, що на цьому фоні настав час розпочати пошук мирного, тривалого та справедливого світу, який ґрунтується на міжнародному праві та Статуті ООН.
Варто зауважити, що Словаччина відмовляється надавати Україні військову допомогу в обороні від російських окупантів, а також регулярно закликає до переговорів між Києвом та Москвою.
Також, як писали ЗМІ, Словаччина та Угорщина відмовилися схвалити українські удари територією Росії західною зброєю.
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