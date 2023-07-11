Новое оружие и "условия" для членства Украины в НАТО. Главные заявления первого дня саммита в Вильнюсе

Отметим, основные заявления прозвучали на пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, которые приблизят Украину к НАТО", - сообщил он по итогам встречи лидеров.

многолетняя программа помощи

Первый элемент - это многолетняя программа помощи Украине, которая обеспечит переход от советских на натовские стандарты.

"Это также поможет восстановить сектор безопасности и обороны Украины. И покрыть критические потребности в топливе, оборудовании для разминирования и медикаментах", - добавил он.

Совет Украина-НАТО

По словам Столтенберга, союзники согласились запустить Совет Украина-НАТО - форум для кризисных консультаций и принятия решений, в рамках которого украинская сторона будет равным участником.

Он также отметил, что с нетерпением ждет завтрашнего заседания Совета с участием президента Владимира Зеленского.

отмена требования о ПДЧ

"В-третьих, мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО. И согласились снять требование о Плане действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного на одноэтапный. Мы также ясно дали понять, что пригласим Украину вступить в НАТО, когда все союзники будут согласны с тем, что она выполнила условия. Это сильный пакет для Украины. И четкий путь к членству в НАТО", - добавил генсек.

Он также уточнил, что процесс вступления Украины будет состоять из одного шага, а не из двух. По его словам, в контексте ПДЧ наша страна уже переросла эти требования с учетом тесного сотрудничества с 2014 года и того, как украинская армия показала себя в условиях полномасштабного вторжения России.

Комментируя, в чем разница с итогами саммита-2008 в Бухаресте, Столтенберг подчеркнул, что тогда союзники договорились о вступлении Украины через ПДЧ и подтверждали это на каждом саммите. Теперь такого требования больше нет.

Украина должна победить в войне

Столтенберг добавил, что союзники предоставляют Украине значительную помощь, потому что это необходимо для победы над Россией.

"Если не будет победы, то не будет и оснований для того, чтобы говорить о членстве", - отметил он.

Условия для Украины и почему нет графика

"Мы согласовали широкий пакет из многих элементов, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Это значительная поддержка в оперативной совместимости и реформах, и это является необходимыми условиями для вступления. Также мы посылаем серьезный политический месседж, в коммюнике четко говорится о членстве. Никогда прежде со стороны НАТО не было такого сильного месседжа в отношении пути и членства", - отметил Столтенберг.

По его словам, кандидат на вступление должен иметь должное государственное управление и сильные оборонные учреждения. И несмотря на то, что Украина героически противостоит России, нужно дождаться завершения войны, поскольку Альянс не готов воевать с РФ.

Он также ответил на вопрос, почему не был установлен график вступления Украины.

"Если посмотреть на другие страны-члены, они придерживались определенных условий. Там не было временных рамок", - добавил он.

Что вошло в итоговое коммюнике

Страны-участницы НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Североатлантический альянс.

"Будущее Украины в НАТО. Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", - говорится в документе.

Союзники продолжат анализировать прогресс в области оперативной совместимости и демократических реформ. Кроме того, министры иностранных дел будут регулярно оценивать прогресс в рамках национальной программы Украины.

Приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу направят, когда будут выполнены все условия и с этим согласятся союзники.

Приоритетной задачей остается продолжение нелетальной помощи со стороны НАТО в рамках Всеобъемлющего пакета помощи (CAP). За последний год на него было выделено более 500 евро. Чтобы поддержать Украину в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, союзники преобразуют CAP в многолетнюю программу.

Кроме того, в коммюнике НАТО осуждает наращивание ядерных сил России и размещение боеголовок в Беларуси.

"Недопустимо, чтобы Россия использовала такие системы двойного назначения для нападения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине… Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России и ее ядерные сигналы", - говорится в документе.

Важные анонсы

Йенс Столтенберг отдельно подчеркивал анонсы, которые сегодня сделали страны НАТО. Речь идет в том числе об объявлении президента Франции Эммануэля Макрона о передаче дальнобойных ракет SCALP.

Это авиационные ракеты, которые являются аналогами Storm Shadow. Они способны поражать цели на больших расстояниях. Подробнее читайте в материале "SCALP бьет на сотни километров. Главное о французском аналоге Storm Shadow".

Также Германия намерена объявить новый пакет военной помощи на 700 млн евро. В него войдут еще две пусковые установки системы противоракетной обороны Patriot и другое вооружение класса "земля-воздух".

Немецкие СМИ еще анонсируют передачу 25 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, оборудования для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов для танков Leopard, а также нескольких разведывательных дронов.

Сегодня также была официально создана коалиция стран, которые будут тренировать украинских пилотов на боевых самолетах F-16.

"Официально: создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали меморандум", - сообщил министр обороны Алексей Резников.

Согласно меморандуму, пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения. При этом предусмотрена возможность расширения программы на другие типы истребителей. Также коалиция будет работать над поставками F-16 для Украины.

Коалиция состоит из Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

Отдельно подписано соглашение с Францией, согласно которому военная помощь Украине увеличивается на 170 млн евро. Документ предусматривает упрощение процесса закупки и поставок французских вооружений, а также совместное производство запчастей и техническое обслуживание западной техники.