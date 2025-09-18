RU

Украина будет контролировать гуманитарный транспорт: новый закон военного времени

Фото: Рада приняла закон о гуманитарном транспорте (facebook.com uzhhorod.rada)
Автор: Александр Белоус

Новый закон определяет, кто и как может пользоваться транспортом гуманитарных организаций. Это защитит ресурсы и ускорит эвакуацию гражданских и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады на Youtube.

Верховная Рада Украины 18 сентября приняла изменения в закон "О гуманитарной помощи", которые регулируют использование транспортных средств гуманитарных организаций во время военного положения.

Проект №11377 четко определяет понятия "гуманитарное реагирование", "гуманитарная организация" и "верифицированная гуманитарная организация".

Документ устанавливает ответственность за нецелевое использование транспорта, который предназначен исключительно для гуманитарных задач. Он позволяет эффективно обеспечивать деятельность гуманитарных организаций, перевозки гуманитарной помощи, эвакуацию раненых и гражданских, а также поддержку работы предприятий критической инфраструктуры.

Закон совершенствует нормы, регулирующие ввоз и использование транспорта гуманитарной помощи, делая этот процесс более прозрачным и контролируемым. Его принятие позволит оперативнее обеспечивать гуманитарные потребности в период военного положения и повысит эффективность работы доноров и благотворительных организаций.

В условиях войны в Украину поступает большое количество гуманитарной и благотворительной помощи от отечественных и международных доноров. Закон обеспечивает правовые основания для ее целевого использования, что непосредственно влияет на жизнедеятельность населения и обороноспособность страны.

 

Напомним, в феврале 2025 года Кабинет министров прекратил функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что согласно решению Кабинета министров, мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях.

