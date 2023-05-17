G7 усилит противодействие Китаю и России в борьбе за глобальное влияние, - Bloomberg

Лидеры "Большой семерки" (G7) на саммите в Японии намерены сделать приоритетом противодействие Пекину и Москве с помощью планов действий для ключевых стран-партнеров.

По данным издания, лидеры "Большой семерки" и Европейского Союза, готовятся обнародовать планы по привлечению избранной группы стран к тому, что они называют глобальной "битвой предложений" с Пекином и Москвой.

Стратегия предполагает усиленную работу с так называемыми странами средней полосы, такими как Бразилия, Вьетнам, ЮАР и Казахстан. В число целей программы входят взаимодействие на высоком уровне, лучшая координация между существующими инфраструктурными проектами и индивидуальные планы действий для каждой страны, определенной в качестве ключевого партнера.

По данным источников Bloomberg, в основе активизации усилий G7 якобы лежит некоторый уклон от подхода, основанного в первую очередь на ценностях, к подходу, основанному на более ощутимых предложениях в таких областях, как торговля и безопасность.

"Важно, чтобы мы давали странам в нашем полушарии и во всем мире выбор", - сказал Брайан Николс, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария. Вашингтон должен предложить странам "четкую перспективу и видение того, что они могут сделать для успешной экономики", при этом ясно дав понять, "что некоторые из обещаний, которые дают такие страны, как Китай, они не выполняют", - сказал он.

Но предложение "Большой семерки" далеко не единственная. В то время как президент Джо Байден встречает со своими коллегами-лидерами G7 в Хиросиме, президент Си Цзиньпин проведет двухдневный саммит Китай - Центральная Азия в китайском городе Сиань.

В июле президент Владимир Путин принимает африканских лидеров Санкт-Петербурге, пытаясь бездоказательно обвинить западные санкции, а не российское вторжение в Украину в инфляции цен на энергоносители и нехватке зерна, которые сильно ударили по более бедным африканским странам.

Затем в августе лидеры группы БРИКС, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, встретятся в Йоханнесбурге, где в повестку дня будет включено 19 потенциальных участников, а также возможность введения единой валюты. Обе темы являются благом для Китая, который первым предложил присоединиться к клубу и выступает за альтернативу доллару США в торговле между странами БРИКС.

В публикации Bloomberg отмечается, что союзники по "Большой семерке" и раньше пытались противостоять влиянию Китая и конкурировать с его инициативами, но с неоднозначными результатами. Но российская война придала этим усилиям новую цель, говорят источники, особенно в связи с тем, что Москва все больше проводит операции по дезинформации и влиянию с истпользованием антизападных настроений в Африке, Латинской Америке и более широком "Глобальном Юге".

Две основные темы саммита, указанные на веб-сайте японского правительства, - это работа с Глобальным Югом и "поддержание международного порядка, основанного на верховенстве закона".

"Я думаю, что мы потратили около двух третей нашего времени на вопросы, волнующие Глобальный Юг", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 18 апреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который сам предпринял поездку в Африку в этом месяце.

"Большая семерка" и ЕС также уделяют повышенное внимание решению проблемы обхода санкций, особенно усилению контроля за так называемыми товарами двойного назначения, которые могут служить как гражданским, так и военным целям. Россия работает над тем, чтобы обойти ограничения на запрещенные технологии, импортируя их через третьи страны, такие как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.