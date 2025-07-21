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Украина до конца года планирует открыть еще четыре посольства: в каких странах

Понедельник 21 июля 2025 17:55
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Украина до конца года планирует открыть еще четыре посольства: в каких странах Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

До конца 2025 года Украина планирует открыть еще четыре посольства. Страна расширит дипломатическое присутствие в Доминикане, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Украина планирует открыть еще четыре посольства до конца 2025 года - в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае", - сообщил Сибига.

Глава МИД также заявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года.

Новые консульства появятся в частности в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, а также по два - во Франции и Польше.

Кроме того, статус консульств Украины в Анталии и Гданьске планируют повысить до уровня генеральных консульств.

Украина открывает новые посольства

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Киев заметно активизировался на дипломатическом фронте, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран и донести миру, что на самом деле происходит в Украине.

В частности, это касалось и Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, или так называемого Глобального Юга.

В прошлом году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке.

В частности, в апреле 2024 года официально заработало новое посольство Украины в Республике Кот-д'Ивуар и еще одно в Конго.

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МИД Украины Андрей Сибига
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