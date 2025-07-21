Україна до кінця року планує відкрити ще чотири посольства: в яких країнах

До кінця 2025 року Україна планує відкрити ще чотири посольства. Країна розширить дипломатичну присутність у Домінікані, Еквадорі, Панамі та Уругваї.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Україна планує відкрити ще чотири посольства до кінця 2025 року - у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї", - повідомив Сибіга.

Глава МЗС також заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року.

Нові консульства з’являться зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, а також по два - у Франції та Польщі.

Крім того, статус консульств України в Анталії та Гданську планують підвищити до рівня генеральних консульств.