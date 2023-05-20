RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина до конца года получит еще два Iris-T, но они не последние

Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В течение следующих полутора лет количество систем ПВО Iris-T увеличится в три раза. Их общее количество будет превышать 10 единиц.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время телемарафона.

"На сегодня мы имеем 2 системы (Iris-T - ред.) в Украине, 2, которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть мы будем иметь 4 системы", - сообщил Мельник.

По его словам, в контракте, который был вложен между компанией Diehl и правительством Германии, предусмотрено производство еще 4 систем Iris-T.

"Я надеюсь, будет как раз 4, которые сейчас есть, 4 обещанные и 4, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет. Это будет большой шаг вперед", - подчеркнул он.

Заместитель министра также отметил, что во время разговора с руководителем компании, тот заверил, что несмотря на другие заказы, Украина - приоритет номер один, а все поставки Украине на первом месте.

"Вы видите, россияне пытаются истощить нашу систему дронами, чтобы мы использовали драгоценные ракеты. Так же и здесь производство удалось расширить. Поэтому я думаю, что вскоре не только Киев будет защищен, но и другие большие и меньшие города Украины", - подчеркнул Мельник.

Система ПВО Iris-T

На днях Германия сообщила, что начала подготовку крупнейшего пакета военной поддержки для Украины. Он включает артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд. евро.

Первоначально в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что в пакет войдут 4 системы IRIS-T SLM. Однако через некоторое время добавили, что предоставят Украине еще 4 установки в дополнение к уже анонсированным.

Роль ПВО в Украине

Благодаря помощи украинских партнеров Украина получила такие системы ПВО как NASAMS, Iris-T, Patriot, SAMP/T-Mamba, HAWK и другие.

Благодаря им значительно увеличилось количество сбитых вражеских ракет и дронов. Однако предоставленных систем ПВО до сих пор не хватает, чтобы обеспечить покрытие всей территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна России против Украины