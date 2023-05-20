Украина до конца года получит еще два Iris-T, но они не последние

"На сегодня мы имеем 2 системы (Iris-T - ред.) в Украине, 2, которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть мы будем иметь 4 системы", - сообщил Мельник.

По его словам, в контракте, который был вложен между компанией Diehl и правительством Германии, предусмотрено производство еще 4 систем Iris-T.

"Я надеюсь, будет как раз 4, которые сейчас есть, 4 обещанные и 4, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет. Это будет большой шаг вперед", - подчеркнул он.

Заместитель министра также отметил, что во время разговора с руководителем компании, тот заверил, что несмотря на другие заказы, Украина - приоритет номер один, а все поставки Украине на первом месте.

"Вы видите, россияне пытаются истощить нашу систему дронами, чтобы мы использовали драгоценные ракеты. Так же и здесь производство удалось расширить. Поэтому я думаю, что вскоре не только Киев будет защищен, но и другие большие и меньшие города Украины", - подчеркнул Мельник.

Система ПВО Iris-T

На днях Германия сообщила, что начала подготовку крупнейшего пакета военной поддержки для Украины. Он включает артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд. евро.

Первоначально в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что в пакет войдут 4 системы IRIS-T SLM. Однако через некоторое время добавили, что предоставят Украине еще 4 установки в дополнение к уже анонсированным.

Роль ПВО в Украине

Благодаря помощи украинских партнеров Украина получила такие системы ПВО как NASAMS, Iris-T, Patriot, SAMP/T-Mamba, HAWK и другие.

Благодаря им значительно увеличилось количество сбитых вражеских ракет и дронов. Однако предоставленных систем ПВО до сих пор не хватает, чтобы обеспечить покрытие всей территории Украины.

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