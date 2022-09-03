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ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, - МАГАТЕ

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Енергодар, Субота 03 вересня 2022 19:29
ЗАЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, - МАГАТЕ Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 3 вересня 2022 року, Запорізька атомна електростанція (МАГАТЕ) в черговий раз втратила зв'язок з останньою працюючою зовнішньою лінією електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

У той же час станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.

"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - зазначили в міжнародному агентстві.

Нагадаємо, напередодні глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі дав великий брифінг після візиту на Запорізьку АЕС, РБК-Україна опублікувало його основні заяви.

Одним з підсумків цієї поїздки стало те, що представники МАГАТЕ перебуватимуть на станції до стабілізації ситуації.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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