Украина – Ирак: где смотреть и прогноз на матч Олимпиады-2024

Олимпийская команда Украины встретится со сборной Ирака на старте футбольного турнира Игр 2024 года.

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Матч Ирак – Украина состоится 24 июля в Лионе. Поединок примет стадион "Парк Олимпик Лионне". Старт встречи назначен на 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ирак – Украина

Поединок покажет официальный транслятор турнира – "Суспильне". В прямом эфире матч в цифровом вещании T2 покажут региональные кнопки "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.) и телеканал "Суспильне Спорт". В сети поединок в прямом эфире покажет одноименная онлайн-платформа и сервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Ирак – Украина

Безусловным фаворитом для конторы Favbet подопечные Руслана Ротаня смотрятся в противостоянии с олимпийской сборной Ирака. Ставки на победу "сине-желтых" принимают со скромным коэффициентом 1,84. Вероятность же победы "Львов Месопотамии" оценили баллом 5,30. Уверенная победа олимпийской сборной Украины (2:0) увеличит выигрыш в 7,5 раза.

Похожие цифры подготовили и специалисты Bwin. Коэффициент на успех украинских футболистов составил 1,77. Чуть более низкий кэф 4,60 предложили на возможную победу олимпийской сборной Ирака. Но даже ничья стала более вероятным итогом с баллом 3,40. Патриотическая ставка с победой "сине-желтых" по итогам обоих таймов предложена с перспективным коэффициентом 5,00.

Ориентировочные составы на матч Ирак – Украина

Ирак: Хассан – Али, Натик, Тахсин, Саад – Мохаммед, Аль-Мухтар – Баеш, Амин, Джасим – Хуссейн

Украина: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк – Крыськив – Брагару, Михайленко, Рубчинский, Хлань – Сикан

"Сине-желтые" дебютируют на Олимпийских играх. Команда Ротаня завоевала путевку во Францию на прошлогоднем чемпионате Европы среди 21-летних, где дошла до полуфинала турнира. В свою очередь "Львы Месопотамии" приехали на Олимпиаду-2024 в статусе бронзового призера Кубка Азии U-23 этого года. Иракцы в четвертый раз выступят на летних Играх.