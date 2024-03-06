Кирби о помощи для Украины: мы должны искать дополнительные варианты

Накануне обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу с речью "О состоянии страны", советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джона Кирби рассказал о планах администрации президента побудить Конгресс утвердить дополнительное финансирование для Украины.

Журналист обратила внимание Кирби на то, что Украине уже не хватает боеприпасов и она начинает терять территории, в частности из-за нехватки американской поддержки. И спросила, до сих пор США видят возможность продвижения с дополнительной помощью Украине, на что советник Белого дома заверил, что они продолжат работать с Конгрессом.

"Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы обеспечить это дополнительное финансирование. Мы также работаем с союзниками и партнерами относительно возможных взносов. Это не значит, что они их не делают - они делают. Но мы хотим посмотреть, что еще можно сделать. И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование", - подчеркнул Кирби.

На вопрос, относительно того, есть ли какой-то план "Б" в администрации президента, советник Белого дома заявил, что они всегда рассматривают все возможности, которые могут использовать.

"Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование. Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника (средств - ред.), способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке", - пояснил он.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должен одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Как пишет CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.