Главная » Новости » Политика

Большое оборонное соглашение и новый "Рамштайн": результаты переговоров Украины и Британии

Украина, Пятница 09 января 2026 15:47
Большое оборонное соглашение и новый "Рамштайн": результаты переговоров Украины и Британии Фото: Украина и Великобритания подписали дорожную карту оборонного партнерства на 2026 год (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергей Козачук

Украина и Великобритания подписали в Киеве дорожную карту оборонного сотрудничества на 2026 год. Документ определяет совместные проекты в сфере ПВО, дронов и авиации на фоне новых российских атак.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил в Telegram министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Вместе с министром обороны Великобритании Джоном Гили подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере", - написал Денис Шмыгаль.

Соглашение закладывает основу для долгосрочного военно-технического и промышленного сотрудничества между двумя государствами.

"Этот документ открывает путь к масштабным оборонным проектам, которые усилят нашу способность защищать Украину от российской агрессии", - подчеркнул Шмыгаль.

Во время встречи стороны также обсудили последствия массированного комбинированного удара России, осуществленного по Украине этой ночью.

Украинская делегация проинформировала британских партнеров о ситуации и первоочередных потребностях.

"Усиление ПВО и поставки боеприпасов к этим системам остаются для нас ключевым приоритетом", - подчеркнул министр.

Отдельно Украина и Великобритания согласовали развитие совместных стратегических проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения. Также было подтверждено, что с февраля Украина планирует выйти на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus ежемесячно.

Кроме того, стороны обсудили перспективы локализации производства истребителей Gripen, в которых используются технологии британских компаний, усиление защиты Черного моря и подготовку к заседанию формата "Рамштайн" в феврале.

Фото:Украина и Великобритания подписали дорожную карту оборонного партнерства на 2026 год (t.me/Denys_Smyhal)

Стратегическое партнерство

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией было подписано для перехода от ситуативной помощи к системному и долгосрочному оборонному сотрудничеству. Оно предусматривает совместные инвестиции, локализацию производства и технологическую интеграцию оборонных отраслей.

Великобритания является одним из ключевых военных партнеров Украины с начала полномасштабной войны, предоставляя системы ПВО, ракеты, бронетехнику и обучение для военных.

Новые договоренности усиливают эту поддержку на фоне роста интенсивности российских ракетных и дроновых атак и подготовки к очередному заседанию "Рамштайна", где партнеры будут определять объемы помощи на 2026 год.

Программа PURL для Украины

Напомним, в июле США совместно с НАТО запустили механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет европейских партнеров. В его рамках Киев может получить системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

Первые партии военной техники и вооружения, приобретенные по программе PURL, поступили в Украину в сентябре, а новые поставки ожидаются в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что к инициативе присоединилась 21 страна, однако впоследствии их количество увеличилось.

По состоянию на сейчас участниками PURL уже являются 24 государства, об этом сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в рамках программы Украина должна была получить вооружение со складов США на сумму около 5 млрд долларов до конца 2025 года.

Недавно, 31 декабря, Румыния официально объявила о присоединении к финансовой поддержке PURL, подтвердив участие в международном механизме закупки американского оружия для нужд украинской обороны.

