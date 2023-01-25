Украина и США совместно противодействуют российским ИПСО на всех уровнях, - ГУР

Украина получает помощь от США в противодействии российским информационно-психологическим спецоперациям (ИПСО) как на уровне государства, так и от частных компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в медиацентре "Украина - Укринформ".
"Есть обмен информацией, в том числе, на уровне спецслужб и, безусловно, в сфере информационной безопасности. Если говорить о взаимодействии с частными компаниями, на уровне соцсетей - и Google, и Facebook - значительно улучшено взаимодействие и много успешных примеров, когда остановлены компании по дезинформации или отдельные проекты ИПСО", - подчеркнул Юсов.
Он отметил, что взаимодействие с США в этой сфере существует. Об этом свидетельствует, по словам Юсова, даже тот факт, что оказывается значительная грантовая поддержка неправительственным общественным организациям, разнообразным инициативам, стимулирующим критическое мышление.
"Проверка данных, профессиональная журналистская работа - это также серьезная помощь в противодействии враждебной дезинформации. И это, в частности, происходит и за счет средств американских налогоплательщиков", - добавил представитель ГУР.
РБК-Украина сообщало, что российская пропаганда все чаще прибегает к чистым фейкам.
Кроме того, мы писали, что украинцев предупредили о масштабном вбросе фейковых новостей.
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