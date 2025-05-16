Украина и Россия могут провести еще один раунд переговоров в Стамбуле, - СМИ

Еще один раунд переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле возможен. Но соответствующих планов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's .

Он отметил, что пока новый раунд переговоров "не планируется".

"Если они получат другие инструкции из Москвы, то, возможно, что-то произойдет сегодня", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного чиновника.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, украинские и российские чиновники сегодня, 16 мая, провели переговоры в Стамбуле.

По информации Axios, переговоры продлились чуть более часа. При этом стороны не смогли добиться значительного прогресса для завершения войны.

Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник написало, что требования России были нереалистичными. Они выходили за рамки того, что обсуждалось ранее.

Стоит заметить, что Украина и Россия впервые за три года вели прямые переговоры. Первой целью такого диалога является прекращения огня как минимум на 30 дней.

Все детали переговоров - в материале РБК-Украина.

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