Україна і Росія можуть провести ще один раунд переговорів у Стамбулі, - ЗМІ

Ще один раунд переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі можливий. Але відповідних планів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's .

Він зазначив, що поки що новий раунд переговорів "не планується".

"Якщо вони отримають інші інструкції з Москви, то, можливо, щось відбудеться сьогодні", - наводить видання слова неназваного високопоставленого чиновника.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, українські та російські чиновники сьогодні, 16 травня, провели переговори у Стамбулі.

За інформацією Axios, переговори тривали трохи більше години. При цьому сторони не змогли домогтися значного прогресу для завершення війни.

Reuters із посиланням на українське дипломатичне джерело написало, що вимоги Росії були нереалістичними. Вони виходили за рамки того, що обговорювалося раніше.

Варто зауважити, що Україна і Росія вперше за три роки вели прямі переговори. Першою метою такого діалогу є припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Всі деталі переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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