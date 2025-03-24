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Украина и Россия близки к полному прекращению огня, как никогда ранее, - Госдеп США

Фото: Тэмми Брюс, спикер Госдепа США (x.com/U.S. DeptofState)
Автор: Иван Носальский

США работают над тем, чтобы Украина и Россия начали полное перемирие. Стороны близки к этому, как никогда ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.

"Мы работаем только над одним - над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что интересно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", - отметила Брюс. 

Она уточнила, что прочный мир будет обсуждаться уже после полного прекращения огня.Такой сценарий осуществим, поскольку "человечество уже делало это в прошлом". 

По словам Брюс, сейчас американские переговорщики в Саудовской Аравии обсуждают с Украиной и Россией возможность расширения режима прекращения огня "на Черное море". 

"Это цель сейчас - полностью восстановить мирную коммерческую деятельность. Черное море, конечно, является ключом к этому. Мы продолжаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы намерены продолжать работу по преодолению этого разрыва", - рассказала спикер Госдепа.

Она добавила, что США хотят помочь Украине и России заключить соглашение. 

Прекращение огня между РФ и Украиной

Напомним, пока только Украина согласилась без дополнительных условий начать полное прекращение огня на 30 дней.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин даже для перемирия выдвигает невыполнимые для Украины условия. В частности, он требует, чтобы в случае перемирия военная помощь для украинских защитников полностью прекратилась.

Поэтому сейчас обсуждается только частичное прекращение огня, которое предусматривает остановку ударов по энергетическим объектам. Также возможно прекращение атак на порты.

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