Украина и Россия близки к полному прекращению огня, как никогда ранее, - Госдеп США

"Мы работаем только над одним - над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что интересно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", - отметила Брюс.

Она уточнила, что прочный мир будет обсуждаться уже после полного прекращения огня.Такой сценарий осуществим, поскольку "человечество уже делало это в прошлом".

По словам Брюс, сейчас американские переговорщики в Саудовской Аравии обсуждают с Украиной и Россией возможность расширения режима прекращения огня "на Черное море".

"Это цель сейчас - полностью восстановить мирную коммерческую деятельность. Черное море, конечно, является ключом к этому. Мы продолжаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы намерены продолжать работу по преодолению этого разрыва", - рассказала спикер Госдепа.

Она добавила, что США хотят помочь Украине и России заключить соглашение.