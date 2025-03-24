Україна і Росія близькі до повного припинення вогню, як ніколи раніше, - Держдеп США

"Ми працюємо тільки над одним - над припиненням вогню. Мені нічого сказати про те, що настане після припинення вогню, яке має проявитися повною мірою. І ми близькі до цього. Ось що цікаво. Ми ніколи не були так близькі до повного припинення вогню", - зазначила Брюс.

Вона уточнила, що міцний мир буде обговорюватися вже після повного припинення вогню. Такий сценарій здійсненний, оскільки "людство вже робило це в минулому".

За словами Брюс, зараз американські переговірники в Саудівській Аравії обговорюють з Україною і Росією можливість розширення режиму припинення вогню "на Чорне море".

"Це мета зараз - повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього. Ми продовжуємо контакти як з Росією, так і з Україною. Ми маємо намір продовжувати роботу з подолання цього розриву", - розповіла речниця Держдепу.

Вона додала, що США хочуть допомогти Україні та Росії укласти угоду.