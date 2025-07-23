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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина и РФ договорились работать над обменом военных, которые более трех лет в плену

Иллюстративное фото: Украина договаривается об обмене военных, которые более трех лет в плену (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия во время переговоров в Стамбуле обсуждали обмен военных, которые находятся в плену более трех лет. Стороны планируют работать над этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрия Ковбасы на пресс-конференции.

По его словам, украинская и российская делегации в контексте обменов пленными договорились работать на том же уровне. 

"Дополнительно акцентировали внимание российской стороны на тех, кто находится в плену уже более трех лет. Российская сторона согласилась работать над этими людьми, чтобы их вернуть", - отметил Ковбаса. 

Он рассказал, что в ходе переговоров речь шла и об обмене молодых, раненых и тяжелобольных военнопленных. 

Отдельно стороны обсудили возможность санитарного обмена людей, находящихся в тяжелом состоянии.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, сегодня, 23 июля, состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией.

Как рассказал глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, Украина в ходе переговоров предложила провести встречу президента Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана до конца августа.

Также стороны обсудили гуманитарные вопросы, которые касались обмена пленными и телами погибших солдат.

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Российская ФедерацияСтамбулМирные переговорыОбмен пленнымиВойна в Украине