Україна і РФ домовилися працювати над обміном військових, які понад три роки в полоні

Україна і Росія під час переговорів у Стамбулі обговорювали обмін військових, які перебувають у полоні понад три роки. Сторони планують працювати над цим питанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрія Ковбаси на пресконференції.
За його словами, українська та російська делегації в контексті обмінів полоненими домовилися працювати на тому самому рівні.
"Додатково акцентували увагу російської сторони на тих, хто перебуває в полоні вже понад три роки. Російська сторона погодилася працювати над цими людьми, щоб їх повернути", - зазначив Ковбаса.
Він розповів, що під час переговорів йшлося і про обмін молодих, поранених і тяжкохворих військовополонених.
Окремо сторони обговорили можливість санітарного обміну людей, які перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, відбувся третій раунд переговорів між Україною і Росією.
Як розповів глава української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров, Україна під час перемовин запропонувала провести зустріч президента Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до кінця серпня.
Також сторони обговорили гуманітарні питання, які стосувалися обміну полоненими і тілами загиблих солдатів.
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