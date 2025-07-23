Україна і РФ домовилися працювати над обміном військових, які понад три роки в полоні

За його словами, українська та російська делегації в контексті обмінів полоненими домовилися працювати на тому самому рівні.

"Додатково акцентували увагу російської сторони на тих, хто перебуває в полоні вже понад три роки. Російська сторона погодилася працювати над цими людьми, щоб їх повернути", - зазначив Ковбаса.

Він розповів, що під час переговорів йшлося і про обмін молодих, поранених і тяжкохворих військовополонених.

Окремо сторони обговорили можливість санітарного обміну людей, які перебувають у важкому стані.