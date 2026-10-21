Украина и Польша не доверяют друг другу: что это значит для оборонного сотрудничества

Исторические споры и взаимное недоверие усложняют отношения Украины и Польши. Это сказывается и на оборонном сотрудничестве, от снабжения боеприпасами до логистики.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Волынь, Трамп и провокации РФ: что портит отношения Украины и Польши и как это изменить".
Собеседники издания с украинской и польской сторон признают, что исторические вопросы остаются источником напряжения. В некоторых случаях это сказывается на практическом сотрудничестве и приводит к задержкам.
Речь идет, в частности, о поставках Украине боеприпасов, участии польских военных в учениях и логистическом взаимодействии. В то же время за бюрократическими препятствиями стоят более глубокие разногласия относительно того, как именно должно происходить партнерство.
Один из чиновников польского Сейма, представитель партии ультраправого толка, считает, что проблема заключается в отсутствии уверенности в намерениях и действиях другой стороны.
По его словам, Украина не спешит передавать технологии, тогда как польская сторона сомневается в выполнении будущих договоренностей.
"По моему мнению, существует фундаментальное отсутствие доверия со стороны сторон. Украинская сторона, насколько мне известно, не желает делиться технологиями. Польская сторона, с другой стороны, не уверена в выполнении соглашений, которые будут заключены", – заявил собеседник.
Таким образом, даже когда стороны готовы договариваться, разные ожидания могут усложнять согласование конкретных шагов. Исторические споры дополнительно обостряют ситуацию, влияя на общий фон отношений.
Несмотря на критику в адрес Киева, польский политик отмечает, что политические и торговые разногласия не должны препятствовать военному взаимодействию.
В то же время, он предостерегает от подхода, при котором партнерство сводится к безвозмездной передаче ресурсов Украине. По его мнению, сотрудничество должно предусматривать договоренности, приемлемые для обеих сторон.
"Но это не означает альтруизм – ведь иногда с украинской стороны мы видим подход, будто сотрудничество состоит лишь в том, чтобы отдать все бесплатно", – подытожил собеседник.
Напомним, что отношения Украины и Польши остаются важными для европейской интеграции Киева. Однако они периодически усложняются из-за исторических споров, в частности, дискуссии вокруг фигуры Степана Бандеры, а также вопроса торговли и транспорта.
В то же время временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич ранее заявлял, что этот вопрос пока не входит в переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, главными задачами Киева остаются реформы, борьба с коррупцией и адаптация законодательства к нормам Евросоюза.