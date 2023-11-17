Украина и Германия начали переговоры о соглашении по гарантиям безопасности

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Германия присоединилась к пяти другим государствам "Большой семерки", с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры.

Во время переговоров представители Украины и Германии обменялись видением подходов к будущим двусторонним гарантиям безопасности, их формата и наполнения, а также согласовали план дальнейших действий.

Гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" 11-12 июля в Вильнюсе подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая поможет не допустить повторного вторжения РФ до того, как Украина станет членом НАТО.

К Вильнюсской декларации по гарантиям безопасности также присоединились другие страны, и список расширяется.

Кроме того, Украина начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Британией.

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