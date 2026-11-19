Уиткофф и Кушнер едут в Берлин на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 19 ноября отправились в Берлин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Как передает РБК-Украина, об этом Кушнер сообщил в соцсети Х.
Американская делегация проведет переговоры в ходе встречи "Коалиции желающих" в Германии.
По словам Кушнера, основная цель саммита состоит в усилении координации действий между США, Украиной и европейскими союзниками.
Стороны стремятся согласовать общий подход к ключевым элементам будущего мира и подготовить повестку дня следующего раунда мирных переговоров.
Отдельное внимание во время встречи в Берлине планируется уделить послевоенной архитектуре безопасности.
В частности, создание надежных гарантий безопасности для Украины и более широких механизмов, которые укрепят стабильность в Европе и снизят риск возникновения конфликтов в будущем.
"Президент Дональд Трамп настроен как можно быстрее покончить с этой ужасной войной и обеспечить устойчивый мир, который будет обеспечивать безопасность Европе", - отметил Кушнер.
Напомним, европейские союзники Украины соберутся сегодня в Берлине со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Время встречи было выбрано так, чтобы оперативно подготовить общий ответ на возможные заявления после переговоров Дональда Трампа в Китае.
Во встрече коалиции желающих примут участие лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.
Главной темой станет подтверждение обязательств по надежным и юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины.