Украина хочет запустить 5G. В этом поможет Латвия

По его словам, Латвия поможет с поддержкой мобильных операторов и восстановлением широкополосного Интернета.

Федоров отметил, что Латвия – одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. Поэтому обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.

"Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и снабжать украинцев качественной связью и интернетом", - написал он.

Меморандум предусматривает десять направлений сотрудничества. Среди них:

поддержка обновления интернет-инфраструктуры;

работа над запуском 5G;

поддержка мобильных операторов;

содействие интеграции в ЕС в сфере электронных коммуникаций;

улучшение доступа в интернет на железнодорожных и автомобильных дорогах Украины.

Следует отметить, что ранее Федоров обещал, что в Украине пилотный запуск 5G может состояться уже в 2024 году.

Что такое 5G и зачем он нужен

5G – это пятое поколение мобильных сетей или пятое поколение беспроводных систем. Эта сеть быстрее 4G. Сейчас скорость мобильной сети достигает 21 мегабайта в секунду. В то же время, 5G обещает скорость в 1 гигабайт в секунду. Таким образом, у многих пользователей может исчезнуть потребность в использовании домашнего интернета.

5G активно используют 72 страны мира, а 137 стран все еще находятся на стадии испытания сети.

Помимо лучшей скорости Интернета, запуск 5G позволит развивать отрасли разработок беспилотных автомобилей, хирургических операций на расстоянии или роботизированной промышленности.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 августа изменил порядок проведения операций с наличными деньгами через платежные терминалы. В этой связи мобильные операторы предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы.

Также Украина должна присоединиться к зоне роуминга ЕС. Мы писали, что изменится для украинцев и поднимутся ли тарифы.

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