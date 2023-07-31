Мобильные операторы предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы
Национальный банк Украины с 1 августа изменяет порядок проведения операций с наличными деньгами через платежные терминалы. Это коснется также пополнения телефонных счетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мобильных операторов.
Как отметили в пресс-службе Vodafone, обновленный порядок подразумевает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета. Идентификация будет производиться путем отправки на введенный плательщиком номер мобильного телефона одноразового пароля или переданного пароля с помощью телефонного звонка, который плательщик вводит на экране платежного устройства.
"С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", - отметили в пресс-службе.
Учитывая различные обстоятельства и ситуации, в которых могут находиться клиенты при пополнении мобильных счетов, Vodafone обещает всячески содействовать финансовым партнерам в использовании различных способов доставки одноразовых паролей (уведомления в мессенджеры, телефонные звонки, SMS и т.д.) в случае, если ранее использованный способ будет недоступен плательщику.
Кроме того, в "Киевстаре" предоставили инструкцию, как пройти дополнительный этап идентификации в терминалах компании
- 1. До внесения средств нужно ввести свой номер телефона, на который придет входящий вызов (в случае, если вызов не поступает, можно заказать отправку SMS-сообщения).
- 2. Для подтверждения операции необходимо ввести последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов (наушник брать не нужно) или код из SMS или сообщения в мессенджере.
- 3. После этого можно вносить необходимую сумму в платежный терминал.
Если пополняется счет другого лица, необходимо:
- 1. Ввести номер телефона абонента, который нужно пополнить.
- 2. При запросе на идентификацию - ввести свой номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере.
- 3. Ввести в поле пароля последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов или код из сообщения.
- 4. Внести сумму, на которую надо пополнить счет абонента.
Эти инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов "Киевстар", для других терминалов процесс может отличаться - необходимо действовать согласно указаниям на экране.
Новые правила
Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для зачисления на счета с помощью ПТКС.
Без пароля
В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.