Україна хоче запустити 5G. В цьому допоможе Латвія

За його словами, Латвія допоможе з підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету.

Федоров зауважив, що Латвія - одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G. Тому обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України.

"Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв’язком та інтернетом", - написав він.

Меморандум передбачає 10 напрямів співробітництва. Серед них:

підтримка відновлення інтернет-інфраструктури;

робота над запуском 5G;

підтримка мобільних операторів;

сприяння інтеграції в ЄС у сфері електронних комунікацій;

покращення доступу до інтернету на залізничних та автомобільних шляхах України.

Варто зауважити, що раніше Федоров обіцяв, що в Україні пілотний запуск 5G може відбутися вже у 2024 році.

Що таке 5G та навіщо він потрібен

5G - це п'яте покоління мобільних мереж чи п'яте покоління бездротових систем. Ця мережа є швидшою, ніж 4G. Зараз швидкість мобільної мережі досягає 21 мегабайта на секунду. Водночас 5G обіцяє швидкість в 1 гігабайт на секунду. Таким чином у багатьох користувачів може зникнути потреба у використанні домашнього інтернету.

5G активно використовують 72 країни світу, а 137 країн все ще на стадії випробування мережі.

Крім кращої швидкості інтернету, запуск 5G дозволить розвивати галузі розробок безпілотних автомобілів, хірургічних операцій на відстані чи роботизованої промисловості.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 серпня змінив порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали. У зв'язку з цим мобільні оператори попередили про зміну правил поповнення рахунку через термінали.

Також Україна має приєднатися до зони роумінгу ЄС. Ми писали, що зміниться для українців та чи зростуть тарифи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.