Президент Евросовета прибыл в Киев в день саммита Украина-ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня, 3 февраля, прибыл в Киев. Он примет участие в саммите Украина-ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в Twitter.

Глава Евросовета отметил, что будет присутствовать на саммите вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС", - отметил Мишель.

Back in Kyiv for EU- #Ukraine Summit @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



Они будут не let up в нашем решении.



Мы будем также поддерживать вас в течение всего дня на вашей встрече в Европе. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ — Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023

Напомним, сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Вчера в столицу Украины прибыли Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и ряд других европейских политиков.

Детальнее о саммите Украина-ЕС и чего от него ждать - в материале РБК-Украина.

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