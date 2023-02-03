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Президент Евросовета прибыл в Киев в день саммита Украина-ЕС

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 11:09
Президент Евросовета прибыл в Киев в день саммита Украина-ЕС Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня, 3 февраля, прибыл в Киев. Он примет участие в саммите Украина-ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в Twitter.

Глава Евросовета отметил, что будет присутствовать на саммите вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС", - отметил Мишель.

Напомним, сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Вчера в столицу Украины прибыли Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и ряд других европейских политиков.

Детальнее о саммите Украина-ЕС и чего от него ждать - в материале РБК-Украина.

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