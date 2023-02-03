Президент Евросовета прибыл в Киев в день саммита Украина-ЕС
Президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня, 3 февраля, прибыл в Киев. Он примет участие в саммите Украина-ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в Twitter.
Глава Евросовета отметил, что будет присутствовать на саммите вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
"Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС", - отметил Мишель.
Back in Kyiv for EU- #Ukraine Summit @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF— Charles Michel (@CharlesMichel) February 3, 2023
Они будут не let up в нашем решении.
Мы будем также поддерживать вас в течение всего дня на вашей встрече в Европе. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ
Напомним, сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Вчера в столицу Украины прибыли Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и ряд других европейских политиков.
Детальнее о саммите Украина-ЕС и чего от него ждать - в материале РБК-Украина.
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