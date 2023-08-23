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Украина хочет вместе с Финляндией производить бронемашины Pasi, - Зеленский

Киев, Среда 23 августа 2023 13:28
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Украина хочет вместе с Финляндией производить бронемашины Pasi, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина заинтересована в оборонном сотрудничестве с Финляндией. Речь идет о совместном производстве бронемашин ХА-180, известных как Pasi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьером Финляндии.

"Мы очень заинтересованы в ваших бронетранспортерах. Мы бы хотели производить их вместе в Украине, как мы это обсудили со шведским премьер-министром о CV-90. Но нам нужно больше. И во время войны, и после войны Украине нужно оставаться сильной, чтобы не дать России возможности думать о второй волне агрессии против нас", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для усиления своего военного могущества Украина в октябре планирует провести Форум оборонных индустрий.

Справка. Бронетранспортер XA-180 (также известный как Pasi) был создан в начале 1980-х годов по заказу финского правительства. Он должен был заменить устаревшие советские БТР-60 и стал основным бронетранспортером финской армии.

Ранее стало известно, что Финляндия передавала Украине XA-180, но сколько таких машин получили ВСУ - неизвестно.

Визит премьера Финляндии в Украину

В канун Дня Независимости в Киев с визитом прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время совместной пресс-конференции Орпо объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Туда войдут оборонное оборудование и боеприпасы.

Производство БМП CV-90 в Украине.

Напомним, во время визита в Швецию в эти выходные Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швеция будут вместе производить БМП CV-90. Производство будет находиться на территории нашей страны.

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