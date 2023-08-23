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Україна хоче разом з Фінляндією виробляти бронемашини Pasi, - Зеленський

Київ, Середа 23 серпня 2023 13:28
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Україна хоче разом з Фінляндією виробляти бронемашини Pasi, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зацікавлена в оборонній співпраці з Фінляндією. Йдеться про спільне виробництво бронемашин ХА-180, відомих як Pasi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єром Фінляндії.

"Ми дуже зацікавлені у ваших бронетранспортерах. Ми б хотіли виробляти їх разом в Україні, як ми це обговорили з шведським прем'єр-міністром про CV-90. Але нам потрібно більше. І у часи війни, і після війни Україні потрібно залишатися сильною, щоб не дати Росії можливості думати про другу хвилю агресії проти нас", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що для посилення своєю військової могутності Україна у жовтні планує провести Форум оборонних індустрій.

Довідка. Бронетранспортер XA-180 (також відомі як Pasi) був створений на початку 1980-х років на замовлення фінського уряду. Він мав замінити застарілі радянські БТР-60 і став основним бронетранспортером фінської армії.

Раніше стало відомо, що Фінляндія передавала Україні XA-180, але скільки таких машин отримали ЗСУ - невідомо.

Візит прем'єра Фінляндії в Україну

Напередодні Дня Незалежності до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час спільної пресконференції Орпо оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України. Туди увійдуть оборонне обладнання та боєприпаси.

Виробництво БМП CV-90 в Україні

Нагадаємо, під час візиту до Швеції цими вихідними Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швеція будуть разом виготовляти БМП CV-90. Виробництво буде знаходитися на території нашої країни.

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