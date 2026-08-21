Украина хочет удвоить транзит экспорта через Польшу: что предлагает правительство

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В августе альтернативными маршрутами Украина сможет экспортировать около 1,5 млн. тонн продукции при необходимости около 5 млн. тонн в месяц.

продукции при необходимости около Транзит через Польшу планируют увеличить с 300 тысяч до 600 тысяч тонн в месяц .

. Украина уже обратилась в Польшу с предложением удвоить количество железнодорожных поездов , пересекающих пограничные переходы.

, пересекающих пограничные переходы. Для увеличения пропускной способности предлагают, в частности, перевести работу контролирующих служб на границе на круглосуточный режим .

. Даже при лучшем сценарии сухопутные маршруты могут обеспечить не более 50% потребности Украины в экспорте.

Украина хочет удвоить транзит через Польшу

Утрата стабильного доступа к черноморским портам создала для украинского агросектора одну из самых острых логистических проблем с начала полномасштабной войны. В настоящее время сухопутными маршрутами удается вывозить только треть необходимого объема.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в августе альтернативными путями планируют экспортировать около 1,5 млн. тонн продукции, тогда как средняя потребность составляет около 5 млн. тонн в месяц.

''Нынешняя ситуация является самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. В августе экспорт альтернативными путями будет составлять около 1,5 млн. тонн при средней потребности в 5 млн. тонн в месяц – это лишь треть”, – отметил министр.

В то же время, Украина видит возможность существенно увеличить объемы транзита через Польшу.

''Транзит через Польшу можно удвоить – с нынешних 300 тысяч до 600 тысяч тонн в месяц, в первую очередь за счет железной дороги и перевода контролирующих служб на границе на круглосуточный режим работы'', – подчеркнул Высоцкий.

Украина уже официально обратилась к польской стороне с предложением удвоить количество железнодорожных поездов, пересекающих пограничные переходы.

Почему ситуация отличается с 2022 года

Нынешний логистический кризис, по словам министра, имеет существенные отличия от ситуации в 2022 году.

Украинские аграрии уже не имеют финансового и логистического запаса прочности, который помог сектору пережить первый год полномасштабной войны. Кроме того, мировые цены на аграрную продукцию в этот раз не демонстрируют резкого роста, который мог бы компенсировать дополнительные затраты на логистику.

Дополнительным фактором является сезон сбора урожая в Европе – мощности соседних стран в значительной степени загружены собственным зерном.

Напомним, из-за блокирования Россией черноморских портов Украина отгружает лишь 30% от потенциального объема агропродукции. Из - за накопления зернавнутренние цены в Украине упали. По оценкам аналитиков, по нынешним ценам фермеры могут получить прибыль только от экспорта пшеницы, тогда как по другим зерновым не смогут покрыть производственные затраты.

По оценке НБУ из-за блокады Украина может потерять около 2,5 млрд долларов валютной выручки до конца года. Всеукраинский аграрный совет оценивает убытки фермеров от удорожания логистики примерно в 3 млрд долларов.