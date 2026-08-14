Агроэкспорт упал на 70%: министр назвал способ разблокировки портов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого на пресс-конференции в Киеве.

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Сокращение экспорта на 70%: из-за блокирования Россией черноморских портов Украина отгружает всего 30% от потенциального объема агропродукции.

из-за блокирования Россией черноморских портов Украина отгружает всего 30% от потенциального объема агропродукции. Остановка портов Большой Одессы: в августе суда в Одесскую, Черноморскую и Южную гавани полностью прекратились.

в августе суда в Одесскую, Черноморскую и Южную гавани полностью прекратились. Предел альтернативных путей: железные дороги и дунайские порты обеспечивают по 40% текущего экспорта, но все альтернативные маршруты смогут покрыть лишь до 50% потребностей.

железные дороги и дунайские порты обеспечивают по 40% текущего экспорта, но все альтернативные маршруты смогут покрыть лишь до 50% потребностей. Военный сценарий: Украина рассматривает силовой вариант разблокировки Черного моря; после восстановления навигации потребуется около месяца для выхода на нормальные показатели.

Украина рассматривает силовой вариант разблокировки Черного моря; после восстановления навигации потребуется около месяца для выхода на нормальные показатели. Дефицита в Украине нет: внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием, а сбои касаются исключительно экспортной логистики.

"На сегодняшний день, с учетом того, что Россия заблокировала доступ украинского продовольствия к международным рынкам (блокирование экспорта через порты на Черном море – ред.), только, к сожалению, 30% поступает продукции от той, которая могла бы поступать для стабилизации международных рынков", – сказал он.

В августе уже отсутствуют меры судов в порты Большой Одессы (в них входят три ключевых глубоководных морских порта на Черном море: Одесский, Черноморский и Южный), добавил Высоцкий.

Министр сообщил, что с 1 по 12 августа было экспортировано 590 тысяч тонн агропродукции.

Альтернативные пути экспорта

Минагрополитики и компании работают над использованием альтернативных путей логистики. "Мы ожидаем, что с учетом альтернативных путей можно будет выйти на 50% (от потенциального объема экспорта, – ред.), но это будет максимум", – добавил министр.

На сегодняшний день экспорт агропродукции осуществляется следующими путями:

железной дорогой, обеспечивающей 40% объема отгрузок;

через порты Дуная (40%);

автомобильным транспортом (10%);

еще до 10% – это объемы, успевшие вывезти суда из портов Черного моря на начальном этапе блокировки.

Перспективы разблокировки морского пути

По словам Высоцкого, на сегодняшний день Украина рассматривает военный вариант восстановления морского транспорта на Черном море. Министр не предоставлял деталей и временных прогнозов по разблокированию портов, но отметил, если морской путь будет разблокирован, отрасли потребуется около одного месяца, чтобы выйти на потенциальные показатели экспорта.

Отвечая на вопрос по значительному росту спроса населения на крупы, макароны и другие продовольственные товары, министр сказал, что внутренний рынок полностью обеспечен продукцией.

"Дефицита нет", – сказал Высоцкий и добавил, что возникают определенные сбои в логистике, но это касается экспорта.

Напомним, массированные атаки России на портовую инфраструктуру и суда в Черном море существенно парализовали морскую логистику – только в июле и начале августа враг нанес более 70 ударов по портам. По оценкам НБУ, из-за блокады Украина рискует потерять около 2,5 млрд долларов валютной выручки до конца года, а совокупный ущерб фермеров от подорожания логистики достигает 3 млрд долларов.