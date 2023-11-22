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Украина хочет получить от США радары близкого действия Sentinel, - Politico

Иллюстративное фото: Украина хочет получить от США радары близкого действия Sentinel (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина хочет получить от Соединенных Штатов радары малой дальности Sentinel для отслеживания баллистических ракет и других объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, данный запрос связан с обеспокоенностью Киева по поводу возможных очередных ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России.

Радары ближнего действия Sentinel – предназначены для отслеживания баллистических ракет, тихоходных беспилотников, самолетов, вертолетов и других объектов.

Украинская сторона якобы заявляет, что

Военная помощь от США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины.

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