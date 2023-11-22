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Україна хоче отримати від США радари близької дії Sentinel, - Politico

Ілюстративне фото: Україна хоче отримати від США радари близької дії Sentinel (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, даний запит пов'язаний із занепокоєнням Києва щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії.

Радари ближньої дії Sentinel - призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотників, літаків, вертольотів та інших об'єктів.

Українська сторона нібито заявляє, що 

Військова допомога від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Водночас, президент Володимир Зеленський повідомив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України.

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Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниВійськова допомога