Україна хоче отримати від США радари близької дії Sentinel, - Politico

Як пише видання, даний запит пов'язаний із занепокоєнням Києва щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії.

Радари ближньої дії Sentinel - призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотників, літаків, вертольотів та інших об'єктів.

Українська сторона нібито заявляє, що

Військова допомога від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Водночас, президент Володимир Зеленський повідомив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України.

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