Украина хочет получить Tomahawk. NYT узнало новые детали плана победы Зеленского

Журналисты узнали одну из деталей секретной части плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Киев хочет получить ракеты Tomahawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.
Как пишет издание, в одной части, которая не была обнародована, Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания".
В нем Украина хочет получить ракеты Tomahawk, что является "совершенно невыполнимым запросом", сказал высокопоставленный чиновник США.
Как отмечает NYT, официальные лица США в частном порядке "выразили определенное возмущение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи".
Tomahawk - семья американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные), запуск с разных платформ и т.д.
После подписания соглашения 1987 года между США и СССР о ликвидации ракет средней и малой дальности были сняты с вооружения наземные пусковые установки и ракеты наземного базирования, которые были уничтожены в 1991 году согласно распоряжению президента США Джорджа Буша.
Эта ракета в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности ATACMS, которые Украина получила в этом году.
Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 16 октября. Там он представил план победы Украины в войне с РФ.
Документ состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. В частности, секретная часть публично нигде не разглашалась.
Как рассказывала в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина нардеп Евгения Кравчук, информация из секретных дополнений к плану победы президента Украины Владимира Зеленского доведена до ближайших партнеров. Но публиковать ее нельзя.
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