RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина хочет получить Tomahawk. NYT узнало новые детали плана победы Зеленского

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Журналисты узнали одну из деталей секретной части плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Киев хочет получить ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Как пишет издание, в одной части, которая не была обнародована, Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания".

В нем Украина хочет получить ракеты Tomahawk, что является "совершенно невыполнимым запросом", сказал высокопоставленный чиновник США.

Как отмечает NYT, официальные лица США в частном порядке "выразили определенное возмущение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи".

Что известно Tomahawk

Tomahawk - семья американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные), запуск с разных платформ и т.д.

После подписания соглашения 1987 года между США и СССР о ликвидации ракет средней и малой дальности были сняты с вооружения наземные пусковые установки и ракеты наземного базирования, которые были уничтожены в 1991 году согласно распоряжению президента США Джорджа Буша.

Эта ракета в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности ATACMS, которые Украина получила в этом году. 

План победы Зеленского

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 16 октября. Там он представил план победы Украины в войне с РФ.

Документ состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. В частности, секретная часть публично нигде не разглашалась.

Как рассказывала в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина нардеп Евгения Кравчук, информация из секретных дополнений к плану победы президента Украины Владимира Зеленского доведена до ближайших партнеров. Но публиковать ее нельзя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине