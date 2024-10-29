Украина хочет получить Tomahawk. NYT узнало новые детали плана победы Зеленского

Как пишет издание, в одной части, которая не была обнародована, Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания".

В нем Украина хочет получить ракеты Tomahawk, что является "совершенно невыполнимым запросом", сказал высокопоставленный чиновник США.

Как отмечает NYT, официальные лица США в частном порядке "выразили определенное возмущение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи".

Что известно Tomahawk

Tomahawk - семья американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные), запуск с разных платформ и т.д.

После подписания соглашения 1987 года между США и СССР о ликвидации ракет средней и малой дальности были сняты с вооружения наземные пусковые установки и ракеты наземного базирования, которые были уничтожены в 1991 году согласно распоряжению президента США Джорджа Буша.

Эта ракета в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности ATACMS, которые Украина получила в этом году.