Україна хоче отримати Tomahawk. NYT дізналось нові деталі плану перемоги Зеленського

Tomahawk

Tomahawk

Tomahawk - родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні), запуск із різних платформ абощо.

Після підписання угоди 1987 року поміж США і СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням президента США Джорджа Буша.