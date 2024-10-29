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Україна хоче отримати Tomahawk. NYT дізналось нові деталі плану перемоги Зеленського

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Журналісти довідалися про одну з деталей секретної частини плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Київ хоче одержати ракети Tomahawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Tomahawk

Tomahawk

Tomahawk - родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні), запуск із різних платформ абощо.

Після підписання угоди 1987 року поміж США і СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням президента США Джорджа Буша.

 

План перемоги Зеленського

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 16 жовтня. Там він представив план перемоги України у війні з РФ.

Документ складається із п'яти пунктів та трьох таємних доповнень. Зокрема, секретна частина публічно ніде не розголошувалась.

Як розповідала в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна нардеп Євгенія Кравчук, інформацію із секретних доповнень до плану перемоги президента України Володимира Зеленського доведено до найближчих партнерів. Але публікувати її не можна.

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