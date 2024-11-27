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Украина хочет получить здание бывшего генконсульства РФ в Познани, - Сибига

Среда 27 ноября 2024 11:29
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Украина хочет получить здание бывшего генконсульства РФ в Познани, - Сибига Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина заинтересована в использовании помещения, которое освобождается после закрытия генконсульства России в польском городе Познань.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани. Я благодарен польскому коллеге за это предложение", - заявил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина уже направила официальную ноту польской стороне с запросом по этому вопросу.

"Мы ждем конкретных деталей. В Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому мы рассматриваем Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше", - рассказал глава МИД.

Консульство РФ в Познани

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что закрыл консульство России в Познани в связи с тем, что Москва ведет гибридную войну и предпринимает попытки диверсий на польской территории.

При этом министр предупредил, что все российские консульства будут закрыты на территории Польши, если Кремль не прекратит диверсию в Европе.

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Андрей Сибига Польша Российская Федерация
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