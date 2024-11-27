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Україна хоче отримати будівлю колишнього генконсульства РФ у Познані, - Сибіга

Середа 27 листопада 2024 11:29
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Україна хоче отримати будівлю колишнього генконсульства РФ у Познані, - Сибіга Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна зацікавлена у використанні приміщення, яке звільняється після закриття генконсульства Росії в польському місті Познань.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію", - заявив міністр.

Сибіга підкреслив, що Україна вже надіслала офіційну ноту польській стороні із запитом щодо цього питання.

"Ми чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі", - розповів голова МЗС.

Консульство РФ у Познані

Нещодавно голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що закрив консульство Росії у Познані у зв'язку з тим, що Москва веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

При цьому міністр попередив, що всі російські консульства будуть закриті на території Польщі, якщо Кремль не припине диверсії в Європі.

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Андрій Сибіга Польща Російська Федерація
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