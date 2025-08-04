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Украина хочет купить у Польши оружие на 120 млн евро в кредит

Украина, Понедельник 04 августа 2025 14:22
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Украина хочет купить у Польши оружие на 120 млн евро в кредит Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина обратилась к Польше за кредитом на 120 млн евро для закупки вооружения. Киев хочет приобрести проверенные системы "Перун" и САУ "Краб".

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью государственному агентству "Укринформ".

Сибига подтвердил, что Украина ведет активные переговоры с Польшей относительно новых пакетов военной помощи. На совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским стороны говорили сразу о нескольких новых траншах поддержки.

По словам Сибиги, Украина уже поблагодарила за 46-й оборонный пакет от Варшавы. В то же время сейчас продолжаются обсуждения следующих поставок. Министр подчеркнул, что потребности украинских военных на фронте остаются главным ориентиром в переговорах с партнерами.

Акцент на польское вооружение

Украина особенно заинтересована в закупке польских переносных зенитно-ракетных комплексов "Перун" (Piorun), которые уже хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Также Киев хочет приобрести самоходные артиллерийские установки "Краб" (Krab).

"Польские "Перуны" очень эффективны. Они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать", - отметил Сибига. Он добавил, что Украина обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении кредита в размере 120 млн евро для закупки оружия.

Сопроизводство оружия - стратегическая цель

Отдельной темой переговоров стало возможное сопроизводство вооружения на территории Украины и Польши. Сибига подчеркнул, что это является общим интересом обеих стран и соответствует долгосрочным целям безопасности.

"Оружия никогда не бывает много в воюющей стране. Мы будем говорить и о сопроизводстве. Это вклад в наше общее будущее", - подытожил министр.

Напомним, посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Польша остается ключевым союзником Украины в условиях войны с Россией. По его словам, без Польши не было бы первой военной помощи нам после полномасштабного вторжения

В то же время Польша отказалась передать Украине советские истребители МиГ-29, заявив, что они ей нужны.

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