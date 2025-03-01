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Украина хочет с Францией производить оружие на деньги с доходов от активов РФ

Киев, Суббота 01 марта 2025 10:45
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Украина хочет с Францией производить оружие на деньги с доходов от активов РФ Фото: заместитель министра обороны Украины Сергей Боев (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предлагает создать с Францией совместные производства вооружения. Для финансирования хотят использовать доходы с замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Как отмечается, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Стороны обсудили производство оружия.

Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими оборонными компаниями в соответствии с потребностями. Минобороны предложило несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ.

По словам заместителя министра обороны, критическими потребностями Украины остаются системы ПВО и ПРО, ракеты-перехватчики к имеющимся системам, тяжелая бронетехника и боеприпасы.

"Кроме инвестиций и развития производства, Украина заинтересована и в покупке готового вооружения. Потребности остаются значительными, ситуация на фронте динамичная, поэтому нуждаемся в быстрых решениях", - отметил Боев.

Помощь Франции

Стоит отметить, что сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Страна предоставляет украинской армии военную помощь, в частности, передала артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.

Также Франция поддерживает евроинтеграцию Украины и путь в НАТО. На днях Макрон посетил Вашингтон, где с президентом США Дональдом Трампом обсудили войну в Украине.

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