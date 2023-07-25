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Украина готовится к зиме. Шмыгаль рассказал, сколько газа и угля уже есть в запасах

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Украина, Вторник 25 июля 2023 15:09
Украина готовится к зиме. Шмыгаль рассказал, сколько газа и угля уже есть в запасах Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о подготовке Украины к отопительному сезону. В частности, в газохранилища уже закачано голубого топлива 80% от потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% потребности. На складах имеем в наличии 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн", - рассказал он.

По словам Шмыгаля, одновременно идет подготовка к зиме объектов теплоэнергетики - ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме.

"Ответственных за подготовку к зиме - Министерство восстановления, Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" - призываю к максимальной концентрации усилий и к мобилизации ресурсов", - отметил он.

Отопительный сезон 2023-2024 в Украине

Ранее заместитель министра энергетики Фарид Сафаров рассказал, что для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3,4 млрд долларов. Эта сумма необходима как для возобновления отопления, так и для закупки необходимых ресурсов. При этом, по данным лавы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова, Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа.

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Денис Шмыгаль Отопительный сезон
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