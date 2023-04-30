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Для начала отопительного сезона нужно 3,4 млрд долларов, - Минэнерго

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Воскресенье 30 апреля 2023 00:19
Для начала отопительного сезона нужно 3,4 млрд долларов, - Минэнерго Фото: ля подготовки отопительного сезона нужно 3,4 млрд долларов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3,4 млрд долларов. Эта сумма необходима как для возобновления поколения, так и для закупки необходимых ресурсов.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров, передает РБК-Украина.

По словам Сафарова, около 1,2 млрд долларов нужно для закупки определенного типа ресурсов.

"Остальные суммы - это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи, это линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующие и гидростанции. Это примерно 2,1 млрд долларов", - сказал Сафаров.

Заместитель министра энергетики отметил, что эти средства необходимы только для подготовки к отопительному сезону 2023/2024, тогда как общая сумма, необходимая для возобновления энергетики, намного больше.

Напомним, что до этого в Минэнерго заявили, что решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения придется одобрить, иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме.

Также ранее мы писали, что дефицит средств при сохранении действующих тарифов на свет для населения составит 147,2 млрд гривен.

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Минэнерго Отопительный сезон
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