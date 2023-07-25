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Україна готується до зими. Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля вже є в запасах

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 15:09
Україна готується до зими. Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля вже є в запасах Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підготовку України до опалювального сезону. Зокрема, до газосховища вже завантажено блакитного палива 80% від потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн", - розповів він.

За словами Шмигаля, одночасно йде підготовка до зими й об'єктів теплоенергетики - ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі.

"Відповідальних за підготовку до зими - Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, "Укренерго", "Нафтогаз" - закликаю до максимальної концентрації зусиль та до мобілізації ресурсів", - зазначив він.

Опалювальний сезон 2023-2024 в Україні

Раніше заступник міністра енергетики Фарід Сафаров розповів, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно понад 3,4 млрд доларів. Ця сума необхідна як відновлення опалення, так і закупівлі необхідних ресурсів. При цьому, за даними лави НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, Україна може пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вперше без імпорту газу.

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Денис Шмигаль Опалювальный сезон
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