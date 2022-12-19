Украина готовится к любому развитию событий: Данилов прокомментировал встречу Путина и Лукашенко

Как отметил Данилов, президент РФ Владимир Путин во время визита в Минск "давил на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот согласился направить белорусские войска на войну против Украины". Однако, по мнению секретаря СНБО, у самопровозглашенного президента Беларуси нет большого желания делать этот шаг.

"Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне будут сейчас делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко принять в этом участие. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", - сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий и напомнил, что на вчерашнем заседании Ставки верховного главнокомандующего ситуация в Беларуси была на повестке дня.

"Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться", - добавил секретарь СНБО.