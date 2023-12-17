Украина готовит необходимые контуры решений для использования замороженных активов РФ, - Зеленский

Украинский лидер рассказал, что ведется активная работа над тем, чтобы будущий год был и с достаточными программами финансовой поддержки. Он отметил, что это касается и двусторонних программ с государствами-партнерами, и программ на уровне Евросоюза, и процесса использования и конфискации российских активов, замороженных в разных юрисдикциях.

Глава государства добавил, что вопрос об использовании замороженных российских активов был одним из очень важных, обсуждавшихся на переговорах на неделе, в том числе в Соединенных Штатах Америки.

"Страны "большой семерки" (G7) могут продемонстрировать свое лидерство - активы государства-террориста и связанных с ним лиц должны быть направлены на поддержку Украины, для защиты жизни и людей от российского террора. Это будет справедливо. И уже готовим необходимые контуры решений", - заявил Зеленский.

Использование замороженных активов РФ

Европейские и американские чиновники изучают средства изъятия доходов от российских активов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием механизма, который позволит конфисковать замороженные активы РФ, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление нашего государства. Речь идет почти о 500 млрд долларов.

Издание Bloomberg ранее писало, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро активов. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

По данным Financial Times, страны G7 приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине.