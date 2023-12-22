Украина готова к производству боеприпасов для миллиона дронов, - глава Минстратегпрома

Он напомнил, что заявление президента Владимира Зеленского о миллионе дронов запустило дискуссии о важности дронов, достаточности такого количества или возможности по производству боеприпасов.

"По боеприпасам для дронов - способности для их производства у нас есть. Дерегуляция в этом сегменте дала развитие многим новым производителям. Мы сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для дронов, как государственных, так и частных, способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 кг, различных видов", - заявил Камышин.

По его словам, команда Минобороны сейчас активно испытывает новые боеприпасы для дронов и достаточно быстро ставит их на вооружение.

"Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы", - подчеркнул министр.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют произвести миллион дронов.

Позже Камышин уточнил, что речь идет только об FPV-дронах.

Более детально о том, сможет ли такое количество беспилотников изменить ход войны России против Украины, - в материале РБК-Украина.