Україна готова до виробництва боєприпасів для мільйона дронів, - голова Мінстратегпрому

Він нагадав, що заява президента Володимира Зеленського про мільйон дронів запустила дискусії про важливість дронів, достатність такої кількості чи можливості з виробництва боєприпасів.

"Щодо боєприпасів для дронів - спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів", - заявив Камишін.

За його словами, команда Міноборони зараз активно випробовує нові боєприпаси для дронів і досить швидко ставить їх на озброєння.

"Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - наголосив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.

Пізніше Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони.

Більш детально про те, чи зможе така кількість безпілотників змінити перебіг війни Росії проти України, - у матеріалі РБК-Україна.