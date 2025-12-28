RU

Украина готова отвести войска при условии зеркального шага России, - FT

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Украина готова создать демилитаризованную зону, если Россия пойдет на такой же шаг. В обмен страна ожидает четких гарантий безопасности и поддержки союзников в случае нарушения договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия согласится на аналогичный шаг", - заявил европейским лидерам президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 27 декабря, сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Взамен Украина ожидает четкие гарантии безопасности, определяющие действия союзников в случае нарушения Москвой мирных договоренностей.

По данным издания, президент подчеркнул необходимость стабильного финансирования ВСУ, развития противовоздушной обороны и присутствия европейских войск в Украине.

По территориальным вопросам, решение возможно только после референдума, проведенного в мирных и безопасных условиях. Отдельно Зеленский предлагает передать Запорожскую АЭС под международный контроль, а произведенную электроэнергию распределять по обе стороны фронта.

В то же время он отметил, что не ожидает полной готовности России к компромиссам, однако хочет, чтобы США и союзники давили на Москву для достижения реальных результатов.

 

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, Зеленский анонсировал визит в США 28 декабря, где встретится с Дональдом Трампом. По сообщениям СМИ, ожидаются существенные разногласия в подходах к мирному плану, разработанному с участием Москвы и США.

Во время встречи с Трампом украинский президент планирует обязательно затронуть тему территорий. По сообщениям, будут обсуждаться Донбасс и Запорожская атомная электростанция.

Европейские лидеры присоединятся к переговорам онлайн. Встреча состоится в 20:00 по киевскому времени, украинская делегация уже прибыла в США.

