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Зеленский об обмене с РФ: завтра третий этап, в целом должны освободить тысячу наших

Украина, Суббота 24 мая 2025 20:00
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Зеленский об обмене с РФ: завтра третий этап, в целом должны освободить тысячу наших Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра начнется третий этап масштабного обмена пленными. Уже на днях домой должна вернуться тысяча украинцев, которых удерживала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших воинов. Рядовые и сержанты. Большинство - Вооруженные силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба", - пояснил Зеленский.

Он рассказал, что из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть из них - еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины.

Президент сообщил, что всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев.

"Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что это задача непростая, но подчеркнул, что ее надо реализовать.

"Благодарен всем в мире, кто нам помогает. И это для нас действительно очень важно - чтобы наши партнеры - каждый лидер, каждое государство - поддерживали нас в этой сложной работе", - подытожил он.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что еще 16 мая украинская и российская делегации договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Позже было решено, что из-за масштабов обмена процесс будет происходить в несколько этапов. Вчера, 23 мая, состоялся первый обмен. В частности, стороны передали по 390 человек - по 270 военных и 120 гражданских.

Сегодня прошел второй день обмена. На этот раз домой в Украину вернулись 307 защитников нашей страны.

Подробнее о сегодняшнем и вчерашнем обмене - читайте в материале РБК-Украина.

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