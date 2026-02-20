RU

Украина готова раскрыть собственные технологии Японии: Зеленский назвал условие

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина готова передать Японии свои оборонные технологии, в частности морские беспилотники, и хочет взамен получить доступ к ракетам ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Читайте также: Украина поделится технологиями производства дронов с США

"Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам. И конечно, мы хотим сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова открыть наши технологии - например, морские дроны для защиты побережья.

"Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за их возможностей", - добавил глава государства.

Президент Украины также пояснил, что Японии могут быть полезны достижения Украины в кибербезопасности, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, широкий опыт современной войны и тому подобное.

 

Экспорт оружия и обмен технологиями

Напомним, ранее Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. Он может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

Также ранее Украина и Хорватия договорились о расширении совместного производства вооружения. Страны подписали Письмо о намерениях по углублению оборонно-промышленного сотрудничества.

Как отмечал секретарь СНБО Рустем Умеров, первые реальные экспортные контракты появятся не раньше второй половины 2026 года. Это связано с длительными процедурами сертификации, тестирования и закупок со стороны иностранных партнеров.

Приоритетным товаром для продажи станут украинские беспилотники (воздушные, наземные и морские), часть которых будет производиться по датской модели (инвестиции непосредственно в украинские мощности или создание совместных предприятий).

