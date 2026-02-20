Украина готова раскрыть собственные технологии Японии: Зеленский назвал условие

"Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам. И конечно, мы хотим сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова открыть наши технологии - например, морские дроны для защиты побережья.

"Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за их возможностей", - добавил глава государства.

Президент Украины также пояснил, что Японии могут быть полезны достижения Украины в кибербезопасности, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, широкий опыт современной войны и тому подобное.