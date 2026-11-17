"Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, каналами разведки уже коммуницируем. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что сроки реализации договоренности зависят от темпа России, а также коммуникации команды США с россиянами.

Зеленский добавил, что также обсуждались параметры освобождения гражданских заложников, которые до сих пор находятся в стране-агрессоре.

Глава государства подчеркнул, что некоторые из них находятся там со времени до полномасштабной войны.