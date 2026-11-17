"Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що строки реалізації домовленості залежать від темпу Росії, а також комунікації команди США з росіянами.

Зеленський додав, що також обговорювались параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються у країні-агресорці.

Глава держави підкреслив, що деякі з них перебувають там з часу до повномасштабної війни.