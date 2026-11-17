Україна готує обмін військовополонених - це була одна із найважливіших домовленостей на переговорах в Абу-Дабі. Київ готовий забезпечити результат вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями", - зазначив глава держави.
Президент підкреслив, що строки реалізації домовленості залежать від темпу Росії, а також комунікації команди США з росіянами.
Зеленський додав, що також обговорювались параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються у країні-агресорці.
Глава держави підкреслив, що деякі з них перебувають там з часу до повномасштабної війни.
Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у межах наступного обміну полоненими між Україною та РФ додому повернуться щонайменше 1000 українців.
Зазначимо, 13 листопада Зеленський повідомив, що незабаром відбудеться найбільший обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою.