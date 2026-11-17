Украина готова к обмену пленными уже в ближайшие недели, - Зеленский
Украина готовит обмен военнопленных - это была одна из важнейших договоренностей на переговорах в Абу-Даби. Киев готов обеспечить результат уже в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, каналами разведки уже коммуницируем. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что сроки реализации договоренности зависят от темпа России, а также коммуникации команды США с россиянами.
Зеленский добавил, что также обсуждались параметры освобождения гражданских заложников, которые до сих пор находятся в стране-агрессоре.
Глава государства подчеркнул, что некоторые из них находятся там со времени до полномасштабной войны.
Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в рамках последующего обмена пленными между Украиной и РФ домой вернутся, по меньшей мере, 1000 украинцев.
Отметим, 13 ноября Зеленский сообщил, что в скором времени состоится наибольший обмен пленными между Украиной и страной-агрессором.